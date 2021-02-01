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لبنان | قيادة الجيش تعلن عن إنشاء Call Center لتلقي الاستفسارات حول المساعدات

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ 15 دقيقة

قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن الجيش “سيستمر بتوزيع المساعدات الاجتماعية (400.000 ل.ل) على المستفيدين ضمن برنامج الفئات المعممة سابقا” موضحةً أنها أنشأت “Call Center لتلقي الاستفسارات من قبل المواطنين حول هذه المساعدات حصرا وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الآحاد والعطل الرسمية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر، على الرقم 456900 /05 الذي سيتم وضعه بتصرف المواطنين اعتبارا من صباح الأربعاء الواقع في 3/2/2021”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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