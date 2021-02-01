لبنان | قيادة الجيش تعلن عن إنشاء Call Center لتلقي الاستفسارات حول المساعدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن الجيش “سيستمر بتوزيع المساعدات الاجتماعية (400.000 ل.ل) على المستفيدين ضمن برنامج الفئات المعممة سابقا” موضحةً أنها أنشأت “Call Center لتلقي الاستفسارات من قبل المواطنين حول هذه المساعدات حصرا وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الآحاد والعطل الرسمية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر، على الرقم 456900 /05 الذي سيتم وضعه بتصرف المواطنين اعتبارا من صباح الأربعاء الواقع في 3/2/2021”.