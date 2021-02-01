لبنان | الريجي: محاضر ضبط التهريب تضاعفت في عام 2020

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 5:42 مساءً

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن عدد محاضر الضبط التي نظمتها في سنة 2020، في إطار جهودها لمكافحة التهريب، ارتفع الى أكثر من الضعف عما كان عليه عام 2019، فيما زادت قيمة غراماتها أربعة أضعاف عما كانت عليه.

وأوضحت في بيان أن فرق مكافحة التهريب التابعة لها، نظمت 232 محضر ضبط في العام 2020، تقدر قيمة غراماتها بنحو 14 مليار ليرة لبنانية، ووصلت المقبوضات منها جراء المصالحات على بعض القضايا إلى مليار و162 مليون ليرة. أما وسائط النقل المحجوزة ضمانا لاستيفاء الغرامة فبلغ عددها 24.