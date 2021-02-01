لبنان | رسميا … بريطانيا تطلب الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

تقدمت بريطانيا اليوم الإثنين، بطلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، إذ تسعى للحصول على عضوية في التكتل الذي يضم 11 دولة لفتح آفاق جديدة للتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولدى إعلانها عن الخطوة، قالت وزيرة التجارة ليز تروس، إن ”ذلك سيضع بريطانيا في قلب بعض من أسرع اقتصادات العالم نموا“.

ويأتي الطلب في الذكرى السنوية الأولى لخروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي قبل فترة انتقالية انتهت بنهاية 2020.

وتزيل الاتفاقية 95% من الرسوم الجمركية بين أعضائها، وهم اليابان وكندا وأستراليا وفيتنام ونيوزيلندا وسنغافورة والمكسيك وبيرو وبروناي وتشيلي وماليزيا.