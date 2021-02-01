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لبنان | الدفاع المدني: 84 مهمة خلال 72 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ 24 ثانية

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ72 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد21):
* منازل (عدد12) : قبريخا – الخيام – دير قانون راس العين – غريفة – حارة الفكهاني – صفير – الأوزاعي – كفردبيان – برج حمود – الزلقا – طرابلس وسحب جثتين من داخله – طريق الجديدة وإخلاء المبنى وإسعاف 10 أشخاص.
* سيارات (عدد2) : المحمرة – الحازمية.
* مؤسسات (عدد1) : كاراج في برج حمود.
* كهرباء (عدد6) : أسلاك كهربائية داخل مطعم في سد البوشرية – غرفة كهرباء في الفنار – لوحة فواصم في قلحات – أسلاك كهربائية في الدورة – غرفة كهرباء في الحوش – محول في كفرصير.

– نقل وإسعاف (عدد38):
حوادث (عدد30): الظريف – البترون(2) – بتغرين – الأشرفية(2) – كركاس – بهمن – عشقوت – المنصورية – حي السلم(2) – حالات – بربور – الملا(2) – طريق جديدة – الدورة – نهر ابراهيم – شحيم – دير قوبل – الكولا – الحمرا – برج حمود – عاليه – قصقص – المصيطبة – السهيلة – صور(2).

حوادث سير (عدد8): الرحاب ونقل جريح الى المستشفى – المطيلب ونقل جريح الى المستشفى – الغبيري ونقل جريح الى المستشفى – عجلتون وسحب مصاب من داخل سيارته – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – نهر ابراهيم وإسعاف مصاب في مكان الحادث – أوتوستراد السيد هادي ونقل جريحين الى المستشفى – الكولا وإسعاف مصاب في مكان الحادث.

-إغاثة وإنقاذ(عدد24) : إنقاذ مواطنين وسحب سيارات جراء برك مياه على طريق عام ذوق مصبح والدكوانة.عدد2
إزالة شجرة من وسط الطريق في : صوفر ، كفريا ، عاريا ، الحدت ، بعبدا.عدد5
سحب مياه من داخل نفق البربير.عدد1
فتح طرقات وإنقاذ مواطنين حاصرتهم الثلوج في ترشيش/زحلة. عدد1
إنقاذ مواطنين إحتجزتهم الثلوج في : بوارج/ضهر البيدر ، فيطرون ، كفردبيان(3) ، فقرا، كفرشوبا، جبل صنين ، باكيش ، عنايا ، ضهور الشوير.عدد11
إنقاذ مواطن من داخل مصعد في مستيتا جبيل بواسطة الMotoAmbulance . عدد1
إنقاذ كلب سقط داخل حفرة في الروشة. عدد1
إنقاذ هرة علقت على شجرة في المشرفية. عدد1
سحب مياه من داخل منزل في الدورة. عدد1

– سلامة عامة (عدد1) : ساحة النور.

مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة : 84 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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