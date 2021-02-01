لبنان | عراجي: أطالب النيابة العامة التحقيق بتهريب الدواء إلى الخارج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 38 دقيقة

حذر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي من تهريب الدواء إلى الخارج. وقال في بيان:

“كل يوم نسمع من هنا وهناك عن تهريب عبر طرق شرعية وغير شرعية للكثير من المواد المدعومة من مصرف لبنان وأهمها الدواء وآخر هذه الأخبار ما صدر على لسان مواطن لبناني مقيم في كنشاسا بإفريقيا البارحة مشكورا إذ كشف عبر أحد وسائل الإعلام بنشرة الأخبار ان هناك كمية من الأدوية مهربة من لبنان الى كنشاسا وبعد التواصل مع نقيب مستوردي الأدوية أخبرني بأن كمية كبيرة من هذا الدواء (دواء ضغط) 19 ألف علبة وزعت خلال أقل من شهر على المستودعات والصيدليات والدواء مفقود من السوق.”

وأضاف: “لذا فإنني أطالب النيابة العامة التحقيق بالأمر وإعتبار هذا التقرير الذي ظهر في نشرة الأخبار بمثابة إخبار. إذ في وقت يعاني المواطن اللبناني الأمرين حتى يحصل على الدواء، والدواء المدعوم يتهرب إلى الخارج. فهناك نقص حاد بالأدوية التي تستعمل بالمستشفيات.”

ولفت إلى “أن لجنة الصحة النيابية بصدد وضع يدها على الموضوع ومسائلة المعنيين بموضوع الدواء مستوردين ومستودعات ومديرية الجمارك لمعرفة المسؤول عن تهريب الدواء خارج حدود الوطن.”