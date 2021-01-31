لبنان | في التبانة.. أطلق النار باتجاه عائلة بأكملها ولاذ بالفرار!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 9:25 مساءً

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المدعو (م. ب) أطلق النار على عائلة سورية مؤلفة من 5 أشخاص.

وفي التفاصيل أن المدعو (م. ب) يسكن في باب التبانة ولدية عربة جر يبيع عليها بعض مشتريات الاطفال، عاد الى منزله فلم يجد العربة، فما كان منه الا أن توجه الى منزل عائلة سورية تسكن بجواره قرب جسر المشاة، وأطلق النار على العائلة التي كانت مجتمعة في المنزل، فأصاب جميع أفرادها وهم:

الاب خالد. ر، الابن احمد.ر (20 سنة)، الطفل حمزة.ر (10 سنوات)، الطفلة شيماء.ر (7 سنوات)، ابن عم الوالد علي. ر، ثم فر الى جهة مجهولة.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار، وتم نقل الجرحى الى المستشفى للمعالجة.