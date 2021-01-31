لبنان | إدرة الكوارث: تسجيل 3082 وفاة و301052 إصابة بكورونا منذ ظهوره في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت ​غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث​، تقريرها اليومي حول مستجدات ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، وأكد التقرير أنه تم إنجاز 2528307 فحوصات للكشف على الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في لبنان في 21 شباط 2020، وقد أثبتت تلك الفحوص إصابة 301052 شخصا بالفيروس في لبنان، توفي منهم 3082 شخصا، وشفي منهم 180806 أشخاص.

وكانت قد أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ بوقت سابق من اليوم تسجيل 2139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “​كوفيد 19​”، بالإضافة إلى تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.