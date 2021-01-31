لبنان | “بالصورة”: انفجار عبوة في بلدة لبايا البقاعية.. والسبب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

دوى انفجار وسط الأحياء الداخلية لبلدة لبايا في البقاع الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع تزن حوالى 200 غرام من مادة ال “تي أن تي” الشديدة الإنفجار، رميت من نافذة أحد المنازل، واقتصرت أضرارها على الماديات.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد أصيبت سيارة رباعية الدفع نوع هوندا، كانت متوقفة بجانب المنزل.

وعلى الأثر، حضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش والأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات وباشرت تحقيقاتها لتحديد خلفيات وأبعاد الحادث.