لبنان | توافد المحتجين إلى ساحة النور في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن ساحة النور في طرابلس، تشهد منذ الساعة الواحدة ظهرا، وصول الوفود الشعبية من مختلف مناطق الشمال وبصورة خاصة من الضنية والمنية وعكار، إضافة إلى توافد مجموعات من العاصمة بيروت وصيدا والمتن والبقاع للتعبير عن “التضامن مع أبناء طرابلس وإستنكارا لأعمال الشغب التي شهدتها عاصمة الشمال منذ أيام”، وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الامنية في ساحة النور ومحيطها.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وشعارات متضامنة مع طرابلس، ورددوا هتافات عبر مكبرات الصوت، داعية إلى “متابعة التحرك ضد المنظومة الحاكمة” وان “طرابلس واحدة موحدة ولن تكون رهينة الصراعات بين القوى السياسية”.