اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | رابطة طلاب لبنان: إضراب تحذيري غدا الإثنين

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

رابطة طلاب لبنان

أعلنت “رابطة طلاب لبنان” في بيان، “الإضراب التحذيري يوم الإثنين في 1 شباط”، داعية جميع الطلاب إلى “مقاطعة صفوف التعلم عن بعد في هذا التاريخ”.

وعددت أسباب الدعوة الى الاضراب:
1- الرفض الكلي لسياسة الحشو الدراسي وتكثيف الدروس.
2- التأكيد أن سياسة التعلم عن بعد المتبعة تزيد العبء على كاهل الطلاب، وليست كافية لإجراء الإمتحانات الرسمية، كون عدد كبير من الدروس ما زالت غير مكتسبة عند الطلاب.
3- رفض سياسة دولرة الأقساط.
4- التأكيد على دعم التعليم الرسمي في لبنان والتعليم المهني.
5- ضرورة تطبيق قانون الدولار الطالبي وفورا.
6- عدم وجود خطة لوزارة التربية والتعليم للخروج من الأزمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا