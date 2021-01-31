لبنان | أنور الخليل: على عون تسهيل قيام حكومة مهمة إنقاذية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل من رئيس ‏الجمهورية أن “يسارع وفقا لاحكام الدستور ولمبدأ حماية العيش ‏المشترك الى حلحلة عقد تشكيل الحكومة والعمل على إيجاد الحلول ‏الناجعة حتى لو تطلب ذلك بعض التضحيات الكبيرة‎”.‎

أضاف: “رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو المسؤول الأول وعليه ‏أن يسهل قيام حكومة مهمة إنقاذية إصلاحية مؤلفة من وزراء كفوئين ‏إختصاصيين غير حزبيين لكي يتمكنوا من القيام بعملهم وإبعاد ‏المخاطر التي يمكن أن تذهب بلبنان الى الهاوية‎”.‎

وأشار الخليل الى أن “ما جرى في طرابلس كان أساسه حركة انسانية ‏تصرخ في وجه الحكومة مهما كان شكلها سواء تصريف أعمال أو ‏حكومة فعلية، وهي ثورة جياع وفقر كنا نؤكد أنها آتية وستتزايد. من ‏هنا فإن الوطن لا يبقى بدون جسم مسؤول وحكومة قادرة على ‏معالجة هذه الامور الانسانية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية ‏والسياسية‎”.‎

وتابع: “إن المواقف السياسية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس ‏المكلف بتشكيل الحكومة والتي وصفت بالتعنت يجب أن تتبدل وأن ‏نذهب إلى إيجاد قواسم مشتركة لكي ننهص بالوطن من الحالة المؤلمة ‏والخطيرة على الوضع اللبناني. ومن هنا يجب تشكيل حكومة إنقاذية ‏بوزراء اختصاصيين لهم خبرة في مجالات إختصاصهم وعملهم ‏الوزاري، وأن تكَون حكومة متجانسة قادرة على أن تتعاطى مع ‏بعضها البعض وليس حكومات ضمن حكومة واحدة‎”.‎

وختم الخليل: “إن أي حكومة ستأتي الى المجلس النيابي ولكي تحصل ‏على ثقة المجلس أو عدم الثقة يجب أن تضع في أولوياتها ما أكده ‏الرئيس نبيه بري التدقيق الجنائي المالي وعلى رأسها وزارة الموارد ‏ولكل الوزارات والمؤسسات والصناديق والمصالح وليس فقط ‏مصرف لبنان‎”.‎