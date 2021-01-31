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لبنان | الـ”MEA”: إلغاء رحلات الى السعودية وفرنسا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 02:04 مساءً - منذ 39 دقيقة

طيران الشرق الأوسط

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط-الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء كل رحالتها إلى المملكة العربية (الرياض – جدة – الدمام) ابتداء من يوم الإثنين الواقع فيه ١ شباط ٢٠٢١ ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ٨ شباط ٢٠٢١ باستثناء رحلة واحدة ستسيرها يوم الخميس الواقع فيه ٤ شباط ٢٠٢١ كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.

كما أعلنت الشركة عن إلغاء رحالتها التي تسيرها الى مطار شارل دو غول – فرنسا أيام الاثنين – الاربعاء – الخميس والسبت والابقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثالثاء و الجمعة و الأحد (٢ و ٥ و ٧ شباط).

بيان صادر عن طيران الشرق الاوسط 31 كانون الثاني 2021

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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