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لبنان | مدير الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو: لا يمكن السيطرة على الوباء 100%

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 11:04 صباحًا

مستشفى أوتيل ديو

أوضح مدير الطوارئ في مستشفى اوتيل ديو الدكتور أنطوان الزغبي أننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً على مستوى طوارئ المستشفيات وعلى مستوى التعامل مع كوفيد – 19 ككل والعدد يفوق القدرة على الاستيعاب.

وقال مدير الطوارئ في مستشفى اوتيل ديو في حديث تلفزيوني: “لا يمكن السيطرة 100% على الوباء ولكن يمكن التخفيف من الضغط على المستشفيات عبر العمل أولا على معالجة المريض في المنزل وثانياً عبر التنسيق مع الصليب الاحمر لنقل الحالة الى المستشفى”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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