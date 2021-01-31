لبنان | مدير الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو: لا يمكن السيطرة على الوباء 100%

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 11:04 صباحًا

أوضح مدير الطوارئ في مستشفى اوتيل ديو الدكتور أنطوان الزغبي أننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً على مستوى طوارئ المستشفيات وعلى مستوى التعامل مع كوفيد – 19 ككل والعدد يفوق القدرة على الاستيعاب.

وقال مدير الطوارئ في مستشفى اوتيل ديو في حديث تلفزيوني: “لا يمكن السيطرة 100% على الوباء ولكن يمكن التخفيف من الضغط على المستشفيات عبر العمل أولا على معالجة المريض في المنزل وثانياً عبر التنسيق مع الصليب الاحمر لنقل الحالة الى المستشفى”.