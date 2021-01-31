لبنان | العميد جورج نادر: سنكمل بمسيرة 17 تشرين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 11:47 صباحًا

أكد العميد الركن المتقاعد جورج نادر أن الصراع ليس بين القوات المسلحة وشعبها بل بين السلطة الفاسدة والمواطن. وطلب في حديث تلفزيوني من القوات المسلحة ان يتصرفوا بوعي وسنكمل بمسيرة 17 تشرين.

وقال العميد الركن المتقاعد جورج نادر: “لا خوف على الجيش ولكن الخوف من التدخل الخارجي واداء السلطة”. وأشار إلى ان قائد الجيش العماد جوزيف عون يقف بوجه من يحاول التدخل في تشكيلات الجيش.