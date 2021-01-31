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لبنان | مستشفى الحريري: 53 حالة حرجة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس / Covid-19 مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:

“عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 524 فحصا

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23

عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 903 حالات شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

حالات وفاة: 0”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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