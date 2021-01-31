لبنان | أشرف ريفي: تقرير الـ LBC مشبوه وكاذب… وسأتقدم بشكوى أمام القضاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 11:41 مساءً

صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي: التقرير الذي بثته ال LBC ونسَبت فيه لمصادر أمنية أن مجموعاتٍ تابعة لنا مسؤولة عن ما حصل في طرابلس مشبوه وكاذب، وسأتقدم بشكوى أمام القضاء بحق مُعدّة التقرير المدعوة لارا الهاشم وبحق ال LBC وبحق من يظهره التحقيق.

وتابع قائلاً: أدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية الى قول ما لديها بخصوص هذا التقرير، نفياً أو تأكيداً لنبني على الشيء مقتضاه، فلا يجوز أن تسمح هذه الأجهزة بنسب معلومات اليها على طريقة المصادر المشبوهة.