لبنان | هذه البلدات سجّلت أعلى إصابات اليوم بـ “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

تسجيل المزيد من إصابات كورونا في لبنان

سجّل لبنان اليوم السبت، 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: صور (قضاء صور): 59 إصابة.

المرتبة الثانية: الحدث (قضاء بعبدا): 51 إصابة.

المرتبة الثالثة: حارة (قضاء بعبدا): 44 إصابة