لبنان | خنق زوجته ولاذ بالفرار.. عين المريسة تضجّ بحادثة مروعة هذا المساء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت معلومات صحافية أن المدعو إ. غ أقدم على قتل زوجته ز. ك في منزلهما الزوجي في منطقة عين المريسة. وقد باشرت فصيلة الروشة التحقيقات بإشراف مدعي عام بيروت القاضي زياد ابو حيدر.

وبحسب الطبيب الشرعي فإن الضحية قتلت بواسطة الخنق في منزلها الزوجي في منطقة عين المريسة.

وتحدثت مصادر قريبة من عائلة الضحية، أن المغدورة كانت قد تقدمت بدعوى عنف أسري امام مفرزة بيروت القضائية، وكانت تنتظر الحصول على الطلاق قبل أن يقوم الزوج بإستدراجها اليوم إلى منزلهما، علمًا أنه لاذ بالفرار منذ وقوع الجريمة.