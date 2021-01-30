لبنان | الدكتور أبيض: هذا ما رفع معدل وفيات كورونا من 0.75% إلى 1.01%

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أشار مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ ​فراس الأبيض​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن “وزارة الصحة العامة أضافت في تقريرها عن مستجدات “كوفيد 19” اليوم، 290 حالة وفاة بسبب الوباء لم يتم الإبلاغ عنها منذ العام 2020، ما رفع عدد ضحايا “كوفيد 19″ التراكمي في لبنان إلى 3031 حالة”.

ولفت الأبيض إلى أن “هذا يعني أن معدل الوفيات المصحح لحالة “كوفيد 19″ في لبنان هو 1.01%، في وقت كانت النسبة 0.75% قبل ثلاثة أسابيع”.