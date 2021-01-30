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لبنان | نقابة المحامين: تأمين التغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم في ما يتعلق بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نقابة المحامين

اتخذت نقابة المحامين في بيروت القرار بتأمين التغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم المنضوين معهم ومن هم على عاتقهم في ما يتعلق بوباء وكل ما يتعلق به، إبتداءً من يوم الجمعة الواقع فيه 29/1/2021 ولغاية 31/3/2021، ضمناً، في كل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة المعترف بها رسمياً.

وأكّدت النقابة في بيان أنّ هذه التغطية الصحية لا ترتب على المحامين أي أعباء مالية إضافية في هذه الظروف العصيبة.

وقد وضعت النقابة بتصرفهم خطاً ساخناً call center من أجل الإستفسار وتسهيل معاملاتهم بهذا الشأن:
– 01/484484
– 03/284098
-927333 /71

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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