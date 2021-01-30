لبنان | مدير العمليات يترأس اجتماعاً أمنياً في قيادة لواء المشاة الثاني عشر في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ترأس مدير العمليات العميد الركن جان الشدياق اجتماعاً أمنياً في قيادة لواء المشاة الثاني عشر في القبة – طرابلس، حضره الى جانب قائد اللواء المذكور قائدُ لواء المشاة الثاني وضباطٌ ممثلون عن كل من المديرية العامة للأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك. وقد اطّلع العميد الركن الشدياق على التدابير المتخذة لحفظ الأمن في مدينة طرابلس. كما شدّد على أهمية التنسيق الكامل للجهود وتبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، مؤكداً استعداد الجيش لتقديم المؤازرة الفورية لتلك المؤسسات عند الضرورة بهدف حماية السلم الأهلي في المدينة ومنع أعمال الشغب.