لبنان | جيري ماهر للـ OTV: نحن ضد التسوية التي أوصلت عون إلى سدة الرئاسة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 3:53 مساءً

أكد المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الحريري جيري ماهر تفهمه أوجاع أبناء طرابلس ومختلف مناطق لبنان وقال “نعلم مدى تقصير حكومة تصريف الأعمال والحكومات السابقة بتقديم الخدمات والمعونات للمناطق التي للأسف اصبحت تحت خط الفقر، ولكن نحن كنا واضحين عندما قلنا أننا لم نتدخل بما حصل في طرابلس، لم ندعُ الناس ولن ندعوهم للنزول الى الشارع في ظل جائحة كورونا، فلا يمكن ان نضحي بحياتهم وندعوهم للتظاهر في الوقت الذي يجب ان يلتزموا بالحجر لحماية انفسهم وعائلاتهم وكبار السن” وأضاف “نحن نندد ونستنكر ما حصل خلال الأيام الماضية كون أعمال الشغب لا تسترد حقوق الناس، ثانياً احراق المراكز الرسمية وحتى المحلات التجارية وغيرها يسبب خسارة اكبر للمدينة ولا يخدم سكانها، اذ حينها بدلاً من ان تذهب المساعدات لسكان المدينة ستذهب لاعادة اعمار ما تم احراقه وهدمه”.

وشدد جيري ماهر خلال مداخلة عبر برنامج حوار اليوم على شاشة الـ OTV “عندما يطل صحافي على شاشة التلفزيون ويتحدث عن وقائع وادلة ومعلومات، أدعوا الأجهزة الأمنية للتحقيق معه والتأكد من مصدر معلوماته، فالاعلام الحقيقي هو ان تخرج الى العلن وتقول الاشياء بأسمائها وتقدم الدلائل، وانا اتحدى اي شخص ان يقدم دليلاً واحداً على تدخلنا باحداث طرابلس” واضاف “لا اعلم لما كل هذا الحقد علينا ونحن هدفنا تقديم المساعدات الى الناس، كل يوم يتم تركيب ملف لنا”! واشار الى انه لا يوجد صراع بين الشيخ بهاء الحريري وشقيقه وشرح “صراعنا مع السلطة الفاسدة بأكملها، ونحن ضد التسوية التي اوصلت عون الى سدة الرئاسة لانه لم نرى اي نتيجة ولو كان الامر كذلك لصفقنا له، وانا من الاشخاص الذين كتبوا مقالا عند وصوله لاعطائه فرصة ليقدم شيئاً للبلد” وتعليقاً على ان الجميع عمل ضد الرئيس عون تساءل جيري ماهر “لماذا اذاً لا يزال يضع يده بأيديهم ويتحالف معهم”؟!

وأضاف جيري ماهر تعليقا على الكلام الذي جاء على لسان الرئيس نجيب ميقاتي في سياق مقابلة تلفزيونية معه بأنه مستعد لحمل السلاح إذا تطلب الأمر لحماية ممتلكاته ” أولا نحن نؤمن بالدولة اللبنانية وبأن لدينا جيش يحمي اللبنانيين بكل فئاتهم وباختلاف مناطقهم، السلاح مرفوض إن كان في طرابلس أو الضاحية أو الجنوب، السلاح مرفوض أن يتواجد بيد أي جماعة أو حزب مسجل أو غير مسجل في لبنان، ويجب على الدولة اللبنانية القادمة أن تسحب السلاح من الإرهابيين والميليشيات وأيضا المخيمات وكذلك السلاح المتفلت هنا وهناك.”

وردا على سؤال حول أجهزة الأوكسيجين التي قدمها الشيخ بهاء وما هي المناطق التي سيتم توزيع الأجهزة فيها وهل ستستهدف طوائف معينة؟ أجاب جيري ماهر ” العالم كله يعاني من نقص هذه الاجهزة، لذلك قمنا بتأمينها من عدة جهات وسيتم إرسالها إلى لبنان عبر دفعتين، الدفعة الأولى ستصل عبر الجو الأسبوع القادم أما الدفعة الثانية فستصل بحراً تباعاً، وحتما لن يتم توزيعها ضمن مناطق معينة أو تبعا للطوائف والديانات، الشيخ بهاء الحريري هو النجل الاكبر للشهيد الرئيس رفيق الحريري الذي لم يفرق طيلة حياته بين طائفة وأخرى وذات الشيء يحصل اليوم، هذه الاجهزة ستصل إلى جميع اللبنانيين، لأني لا أعتقد أن النفس الذي يخرج من أجسامنا هو سني أو شيعي أو مسيحي أو درزي، لذلك الاجهزة للجميع وبدون استثناء وليست لجهة واحدة.”

ورداً على سؤاله حول مبادرات إضافية يقوم بها الشيخ بهاء الحريري أجاب جيري ماهر ” نعم هناك مبادرات يتم تحضيرها لخدمة وحماية أكبر عدد من اللبنانيين، سيعلن عنها الشيخ بهاء الحريري في الفترة القادمة، الأمر الوحيد الذي أود قوله أن بهاء الحريري لا يمكن أن يتحدث بأي أمر يفكر بإنجازه. اليوم يتم تحضير أمور عدة وعندما تصبح جاهزة وبطريقها إلى لبنان سيعلن عنها مباشرة، وهذه الخطوات ستكون متتالية لخدمة اللبنانيين بكل فئاتهم ولكل المجتمعات، للمسلمين والمسيحيين، سنة وشيعة ودروز، في الجنوب والضاحية وبيروت وطرابلس خاصة لأنها ضحية للأوضاع الاقتصادية السيئة، ولكن أيضا أكرر وأناشد أهل طرابلس للالتزام بالحجر وذلك لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.