لبنان | دولار السوق السوداء يقترب من الـ9000 ليرة.. إليكم سعر صرفه صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 8850 ليرة للشراء، مقابل 8900 ليرة للمبيع.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في آذار عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.