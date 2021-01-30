لبنان | ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى الحريري الجامعي حول كورونا؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه التالي:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 524 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 903 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.
– حالات وفاة: 0.