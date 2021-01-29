لبنان | بالصور: حريق في طريق الجديدة والدفاع المدني يتدخل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكنت عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع فوج إطفاء بيروت اليوم الجمعة، من إخماد حريقٍ شب داخل شقة سكنية تقع في الطابق الخامس من أحد المباني السكنية في طريق الجديدة-بيروت.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة إلى عشرة أشخاص بدت عليهم أعراض ضيق في التنفس جراء تنشق الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، بالتوازي مع اخلاء المبنى من كافة القاطنين فيه.

إلى ذلك نقل العناصر ثلاثة مصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.