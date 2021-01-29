لبنان | “فيديو”: الجيش ينتشر في ساحة النور.. والمحتجون إلى الأسواق الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 8:55 مساءً

يسيطر هدوء حذر على عاصمة الشمال “طرابلس” مع وجود عدد قليل من المتظاهرين، وسط انتشار كثيف لعناصر وآليات الجيش في ساحة النور.

وقد تمكن الجيش من السيطرة على الوضع وإبعاد المحتجّين من شارع التل إلى الاسواق الداخلية، بعد المواجهة بين المحتجّين والجيش بجانب حلويات المبسوط منطقة التل، تلا ذلك انتشار كبير لعناصر وآليات الجيش اللبناني في المنطقة وقد وصلت وحدات الجيش إلى ساحة الكوره.

وكانت العناصر العسكرية تقدّمت باتجاه مجموعة من المتظاهرين في الشوارع المحيطة للساحة، وقامت بمحاصرتهم ومنعهم من رشق الحجارة.

وحالياً، ينفذ الجيش انتشاراً في كل شوارع طرابلس، في حين أفيد عن تقدم الآليات العسكرية باتجاه قصر الوزير فيصل كرامي.

إلى ذلك، قال مصدر أمني شارك في الإجتماع في وزارة الداخلية لقناة الـ”MTV” أنّ “أسماء من أحرقوا بلدية طرابلس وصورهم باتت في حوزة القوى الأمنية وبعضهم من غير اللبنانيين”.