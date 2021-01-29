لبنان | حزب الله يستخدم “أرز لبناني” لعمليات “تجسس عالمية” على شبكات الاتصالات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 8:57 مساءً

لا يزال حزب الله مصراً على إظهار صورته كمليشيا إيرانية تُستخدم لجميع الأعمال الأمنية والعسكرية وحتى الاستخباراتية، التي يمليها عليه نظام الملالي في طهران.

وفي جديد الملفات الأمنية لمليشيا حزب الله التي تم الكشف عنها، ذكرت شركة متخصصة في الأمن السيبراني إن مجموعة قرصنة مدعومة من حزب الله نفذت حملة “تجسس عالمية” استهدفت معظمها شبكات اتصالات في عدة دول حول العالم.

وذكرت شركة “كلير سكاي” للأمن السيبراني أن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم “Lebanese Cedar” أو “أرز لبناني” تمكنت من اختراق أكثر من 250 خادما في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف الشركة، ومقرها تل أبيب، في تقرير موسع نشر الخميس أن حملة التجسس التي اطلقتها مجموعة “أرز لبناني”، المعروفة بأنها وكيلة لحزب الله، بدأت مطلع 2020، قبل أن يتم اكتشافها من قبل خبراء “كلير سكاي”.

واستهدفت الهجمات السيبرانية التي نفذتها مجموعة القرصنة اللبنانية جمع معلومات استخبارية وسرقة قواعد بيانات تحتوي على معلومات حساسة، وفقا لتقرير الشركة الإسرائيلية.

فيما يتعلق بشركات الاتصالات، يعتقد أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى قواعد البيانات التي تحتوي على سجلات المكالمات والبيانات الخاصة للعملاء.

ويكشف التقرير عن قائمة بالشركات التي هاجمتها المجموعة، ومنها فودافون في مصر واتصالات الإماراتية والسعودية نت في المملكة العربية السعودية وفرونتير كوميونيكيشنز في الولايات المتحدة.

وتركزت الهجمات بشكل أكبر في الولايات المتحدة ومصر والسعودية، وأقل منها في ألمانيا والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونحو 15 دولة أخرى حول العالم.

ويؤكد تقرير الشركة الإسرائيلية أن مجموعة “أرز لبناني” استخدمت نفس البرامج والتقنيات التي تستخدمها مجموعات قرصنة إيرانية في السابق.