لبنان | درباس: هناك إهمال متعمد من الدولة وكأنه لا يحق لطرابلس أن تستعيد ما دمرته الحرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار الوزير السابق ​رشيد درباس​، في تصريح تلفزيوني، الى أن “هناك إهمالا متعمدا من ​الدولة اللبنانية​ وكأنه لا يحق لطرابلس أن تستعيد ما دمر أثناء الحرب”.

واعتبر درباس أن “الأمر الغريب أنه بعد إهمال السياسيين، هناك اهمال من ساسة طرابلس ونوابها ومسؤوليها، وهذا يدل أن هناك من يريد المدينة حقلا للإختبار، وهي بالواقع ليست جبانة وأهلها لن يقبعوا بانتظار أن تأتيهم الفوضى وسيدافعون عن أنفسهم”.

واضاف: “أنا كلمت رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وتواصلت مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وقلت لهما فلنرد على من يريد العبث بأمن ​مدينة طرابلس​ بالمظلات فالدنيا شتاء، فلينزل المواطنون وليرفع كل مظلته ليقول بأن طرابلس مليئة بمئات آلاف المظلات التي تحميها مقابل العشرات الذين أرادوا إشعالها”.

وأكد أن “كل ما يجري الآن بلاسم للجراح التي ليست وسيلة للعلاج بل لا بد من ​عملية جراحية​ وهي تشكيل حكومة”.