لبنان | السعودي تابع نتائج الإقفال مع تجمع رجال الأعمال في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

زار وفد من تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، بحضور عضو المجلس البلدي محمد شريتح ورئيس الشرطة بدر القوام، وضم الوفد: المهندس بسام كريم، عمر العتر، وسيم صفدية، اسماعيل حفوضة، وناجي الدرزي.

وأفاد بيان للتجمع أن “اللقاء بحث في النتائج السلبية الناتجة من إقفال المؤسسات والشركات والمحال التجارية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”، لافتا إلى أن “التجمع قدم كتابا يتضمن إرشادات ومعايير التعامل مع وباء كورونا، إذ يؤمن بمبدأ التعايش مع الوباء من دون ضرب البنية الاقتصادية للاقتصاد اللبناني التي هي في الأصل حدث ولا حرج”.

وطالب ب”إنزال أشد العقوبات بمن يخالف هذه الإرشادات تحت طائلة إقفال محله، بالتعاون مع الهيئات التجارية والاقتصادية والاجتماعية في صيدا”.

وأشار إلى أن “السعودي رحب بالمبادرة والخطة، إذ أوعز إلى شرطة البلدية وضع خطة تواكب فتح المحال، ووعد بدوره بإرسال رسالة إلى الجهات المعنية سيعرض فيها المقترحات والعمل على ايجاد سبل لتطبيقها، بما لا يتعارض مع إجراءات السلامة والوقاية العامة”.

وأكد أن “المجتمعين اتفقوا على التواصل الدائم لما فيه خير المدينة ومؤسساتها وقاطنيها”.