لبنان | لبنان والبنك الدولي يوقعان اتفاقية القرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 05:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

وقّع لبنان والبنك الدولي اتفاقية القرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عُقِد في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حضره الوزراء زينة عكر، رمزي المشرفية وشربل وهبة، ووزير المال والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية والسيدة ماري لويز أبو جودة. وحضر عن البنك الدولي مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، والسيدات منى كوزي، حنين السيد، زينة خليل وجيهان راشد.