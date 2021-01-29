لبنان | الخارجية الاميركية عن أحداث طرابلس: للامتناع عن العنف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 05:09 مساءً - منذ ساعتين

دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف المرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها مدينة طرابلس اللبنانية إلى “الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية”.

وفي تصريح لقناة “الحرة”، قال المتحدث إن الوزارة “تراقب الوضع في طرابلس عن كثب وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية”.

وأعرب المتحدث عن دعم الولايات المتحدة لحق الشعب اللبناني بالاحتجاج السلمي، وقال “إن أولئك الذين يقطعون هذه الجهود بالعنف والأفعال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني”.