لبنان | بالفيديو: اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بشأن الأحداث الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 3:16 مساءً

عقد مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام اجتماعاً في دار الفتوى في طرابلس للتعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وطالبت فعاليات طرابلس من دار الفتوى في طرابلس وضع مؤسسات المنطقة تحت حماية الجيش والقوى الأمنية وفتح تحقيق لكشف الفاعلين والمقصرين.

واعتبر البيان الختامي للقاء دار الفتوى في طرابلس ما حصل هو مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى مطالب الناس المحقة بصلة