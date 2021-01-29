لبنان | قوى الامن: تفجير 3 قنابل يدوية لم تنفجر قرب باحة سرايا طرابلس عصرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 2:48 مساءً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“قرابة الساعة 14:30 من تاريخ اليوم 29-1-2021، سيقوم أحد خبراء فرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتفجير /3/ قنابل يدوية حربية، ألقيت على عناصر قوى الأمن في باحة سرايا طرابلس، خلال اليومين الماضيين، ولم تنفجر. ومن المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظا على سلامتهم”.