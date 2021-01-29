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لبنان | الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ 33 ثانية

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، البيان الآتي:

تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13):
o منازل (عدد4): الشبريحا – بدنايل – عيتات – الأشرفية.
o سيارات (عدد2): حافلة من نوع فان في ميفدون – المنصورية.
o مؤسسات (عدد6): مبنى بلدية طرابلس – داخل المحكمة الشرعية في طرابلس – مستودع للفحم في بنهران/الكورة – داخل مطعم عند واجهة بيروت البحرية – داخل مكتب في صور – داخل مستودع في الأوزاعي.
o نفايات (عدد1): الدورة.

– نقل وإسعاف (عدد16):
حوادث (عدد15): الدورة – شحيم – مار الياس – بسابا(2) – بربور – البسطة التحتا – الكفون – الأشرفية برج البراجنة – برج حمود – جبيل – حارة حريك – الجناح – جل البحر.
حوادث سير (عدد1): العقيبة ونقل جريحة إلى المستشفى.

– خدمات عامة (عدد1): عنجر.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة: 30 مهمة

وذكرت بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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