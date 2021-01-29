لبنان | نجم وحسن بصدد اتخاذ تدابير بحق أي مستشفى يرفض استقبال أي مريض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أجرى وزير الصحة العامة حمد حسن، بعد تقارير تتضمن ابتزازا مكشوفا وارتكابات وتقصيرا لعدد من المستشفيات بحق المرضى، اتصالا بوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية بحق أي مستشفى حكومي أو خاص يرفض استقبال أي مريض تحت أي حجة او ذريعة.

واعاد وزير الصحة التأكيد أنه لن يتهاون مع أي مستشفى يرفض أو يتردد في أداء واجبه وسيخضع للتحقيق والتدقيق المعلومات والفيديوهات التي يتم تداولها بهدف وقف المخالفات وضمان حق المرضى.