لبنان | بالصورة – اندلاع حريق في بلدية طرابلس بعد رشقها بقنابل المولوتوف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

انتقل المحتجون من ساحة عبد الحميد كرامي الى بلدية طرابلس وبدأوا برشقها بالحجارة وبقنابل المولوتوف مما ادى الى اندلاع حريق كبير بداخلها.

ومنذ الاثنين، تستمر الاحتجاجات في مناطق لبنانية عدة اعتراضاً على تمديد قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من فبراير، رغم وعود الحكومة بالتعويض على “العاملين اليومين” ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية.

وانطلقت الاحتجاجات الأكبر في مدينة طرابلس شمالي البلاد، قبل أن تمتد إلى معظم المناطق اللبنانية، ففي صيدا جنوبا، أقدم المحتجون، ليل الاثنين ويوم الثلاثاء، على إغلاق دوار “إيليا” وسط المدينة تضامنا مع طرابلس واحتجاجاً على “سياسات التجويع” الحكومية، حسب ما قال المحتجون.