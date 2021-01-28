لبنان | محتجون نصبوا خيمة عند دوار ايليا تضامناً مع المحتجين في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

نصب عدد من الشبان في صيدا خيمة على الرصيف المقابل لحديقة الناتوت عند ساحة دوار ايليا في مدينة صيدا ودعوا المواطنين للنزول الى الشارع والساحات تضامنا مع المحتجين في طرابلس.

وكان سبق ذلك مسيرة راجلة انطلقت من ساحة التقاطع وجابت شوارع والاحياء الداخلية لمدينة صيدا القديمة رفضا لتمديد الاقفال العام والوضع المعيشي المتردي وارتفاع سعر الدولار.

منذ الاثنين، تستمر الاحتجاجات في مناطق لبنانية عدة اعتراضاً على تمديد قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من فبراير، رغم وعود الحكومة بالتعويض على “العاملين اليومين” ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية.

وانطلقت الاحتجاجات الأكبر في مدينة طرابلس شمالي البلاد، قبل أن تمتد إلى معظم المناطق اللبنانية، ففي صيدا جنوبا، أقدم المحتجون، ليل الاثنين ويوم الثلاثاء، على إغلاق دوار “إيليا” وسط المدينة تضامنا مع طرابلس واحتجاجاً على “سياسات التجويع” الحكومية، حسب ما قال المحتجون.