لبنان | قوى الأمن: حريق كبير بالمحكمة الشرعية السنية في سراي طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن نشوب حريق كبير في المحكمة الشرعية السنية داخل السراي جراء القاء قنابل مولوتوف.

وكانت قد أفادت المديرية عن أنه “سقط ايضاً منذ بعض الوقت ثلاث قنابل يدوية حربيه اضافيه داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر”.

وأوضحت المديرية في بيان أنه “أمام هذه الإعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟”.