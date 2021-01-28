لبنان | رئاسة الجمهورية: عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على إحدى المحطات الإعلامية، معتبراً أن الرئيس ميشال عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية.

وجاء في البيان: “توضيحا لما ذكرته الـMTV عن ان الرئيس عون لم يوافق على دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية”.

وأشار مكتب الاعلام في الرئاسة الى ان الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية.