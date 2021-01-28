لبنان | بعد الإعتداء عليه… مراسل “صوت بيروت انترناشونال” يتّجه إلى القضاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 9:24 مساءً

بعد الاعتداء على مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت من قبل القوى الامنية اثناء تغطيته احتجاجات طرابلس، اصدر فتفت بياناً جاء فيه: “أشرفَ قائد سريّة طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي على عمليّة الإعتداء المتعمّد، والمحضّر له مسبقًا، عليّ أثناء تغطيتي الإحتجاجات الشعبيّة في مدينة طرابلس مساء الإثنين الماضي، كمراسل ميداني لـ صوت بيروت انترناشونال”.

واضاف “سنتقدّم بدعوى قضائيّة الأسبوع المقبل، ضدّه وضدّ عدد من الضبّاط الآخرين والعناصر الذين ثبُت تورّطهم في عمليّة الإعتداء بالصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تورّطهم في ارتكاب تجاوزات بحقّ المحتجّين وإطلاق الرصاص المطاطي بشكل العشوائي”.

وتابع البيان “كما سنتوجّه إلى المحافل الدوليّة لمحاسبة المتورّطين، وكلّ من يعرقل عمليّة المحاسبة في لبنان”.

وختم “يجب أن تقوم القوى الأمنية بحماية الصحافيّين، لا الاعتداء عليهم وعرقلة عملهم في الميدان، ويجب أن تصان حريّة الصحافة وحريّة التعبير، قبل أن يتحوّل لبنان إلى دولة بوليسيّة، بعد أن كان موطن الحريّات”.