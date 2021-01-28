لبنان | عدد الوفيات بالفيروس لا يزال مرتفعاً في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 07:18 مساءً - منذ 30 ثانية

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس رقماً مرتفعاً بعدد الوفيات بفيروس كورونا. وسجلت 68 حال وفاة و3497 إصابة جديدة. يذكر أنه أطلق الوزيران في حكومة تصريف الأعمال الصحة العامة الدكتور حمد حسن والإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المنصة الوطنية للتسجيل للقاح، في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الصحة العامة.

واكد وزير الصحة ان “هدفنا إيصال المعلومة الحقيقة للمواطن، ونتمنى ان يتجاوب مع المبادرة الحكومية لتحقيق المناعة المجتمعية من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا”.

وأعلن انه “خلال أسبوعين سيُصبح عدد الأسرّة 300 وسريرَي ICU في المستشفيات الحكوميّة وهذا إنجاز تاريخي”. وقال “القانون الذي أنجز متطور، وهكذا لبنان يكون في المجلس التشريعي يواكب أحدث الابتكارات لحماية المجتمع”، معتبرا ان “ما أنجز على الورق من خطط لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلي وهذا يتطلب التزاما من كل المرجعيات للعمل على مبدأ المساواة وخارج الاعتبارات السياسية والجغرافية والطائفية، وستعتمد وزارة الصحة المعايير المعتمدة بدقة”.