لبنان | استمرار المواجهات في طرابلس بين المحتجين والقوى الامنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 07:18 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 6:58 مساءً

تستمرّ المواجهات في ساحة عبد الحميد كرامي وعند المدخل الرئيسي المؤدي إلى داخل سرايا طرابلس، بين المحتجين والقوى الامنية.

وفي غضون ذلك، يزداد عدد المحتجين وغالبيتهم من الشبان وابناء المناطق الشعبية، وتحاول القوى الأمنية إبعادهم بإلقاء القنابل المسيلة والدخانية في محاولة لتفريقهم، في حين يلجأ المحتجون إلى رمي الزجاجات الحارقة على المداخل الرئيسية للسرايا.

كما سجل مساء، انضمام محتجين من مناطق عدة لا سيما عكار والمتن، دعما للحراك الطرابلسي وحفاظا على سلميته.