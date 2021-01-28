لبنان | قوى الأمن: ‏لا صحة لهذا الإدعاء

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 07:18 مساءً - منذ 51 دقيقة
قوى الامن الداخلي
أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ألا صحة لصورة للقنبلة غير المنفجرة والتي تم رميها بالامس على عناصر قوى الأمن.
وجاء في البيان: “يتم تداول صورة للقنبلة غير المنفجرة والتي تم رميها بالامس على عناصر قوى الأمن على أنها مأخوذة من صورة تعود لعام 2019.
لا صحة لهذا الإدعاء لأنه بدا واضحاً ان المكان مختلف بين الصورتين علماً انه بالأمس تم رمي 3 قنابل حربية على السراي إنفجرت 2 منها ما أدى الى جرح 12 ضابطاً وعنصراً”.