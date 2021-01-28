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لبنان | قوى الأمن: ‏لا صحة لهذا الإدعاء

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 07:18 مساءً - منذ 51 دقيقة

قوى الامن الداخلي

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ألا صحة لصورة للقنبلة غير المنفجرة والتي تم رميها بالامس على عناصر قوى الأمن.

وجاء في البيان: “يتم تداول صورة للقنبلة غير المنفجرة والتي تم رميها بالامس على عناصر قوى الأمن‬ على أنها مأخوذة من صورة تعود لعام 2019.

‏لا صحة لهذا الإدعاء لأنه بدا واضحاً ان المكان مختلف بين الصورتين علماً انه بالأمس تم رمي 3 قنابل حربية على السراي إنفجرت 2 منها ما أدى الى جرح 12 ضابطاً وعنصراً”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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