لبنان | تنظيم محضر ضبط بمطعم يستعمل مواد غذائية منتهية الصلاحية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

متابعةً لقضية ضبط مستودع في منطقة عرمون يتم التلاعب فيه بصلاحية سلع ومواد غذائية تستعمل في صناعة السوشي، قام مراقبو مديرية حماية المستهلك بالكشف على اكثر من ٦٠ مطعماً وفندقاً يقدمون خدمة السوشي، وجرى ضبط البعض من هذه السلع في اربع مطاعم مع العلم ان عدداً كبيراً من المطاعم توقف عن التعامل مع الشركة صاحبة المستودع منذ فترة.

كما تم تنظيم محضر ضبط بأحد المطاعم وذلك لاستعماله مواد غذائية منتهية الصلاحية مع علمه بذلك وسيتم احالته الى القضاء المختص واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.