لبنان | الأحدب: لم يأتِ من المسؤولين سوى الخراب ولن يأتي غيره… يكفي حروب أجهزة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 2:33 مساءً

نعى النائب السابق مصباح الاحدب الشاب عمر طيبا الذي سقط في الامس برصاص القوى الامنية خلال احتجاجات طرابلس بالقول “الرحمة والخلود لعمر طيبا شهيد طرابلس ولبنان والظلم والقهر والحرمان الذي يعيشه المواطنون منذ فترة طويلة” واضاف “مطالب من هم في الشارع محقة والخطأ يقع على عاتق الدولة التي لا تقوم بواجباتها وتستخدم كل مقدراتها للسير في مخطط خراب لبنان كونه يسيطر عليها قوى اقليمية”.

واعتبر الاحدب ان “الشغب الذي يحصل منظم من قبل اجهزة تستخدمها القيادات السياسية لضرب طرابلس والثورة، وهذه القيادات هي من تريد حرق سرايا طرابلس، كونها لم تدفع الاموال التي وصلت الى لبنان لمكننة سرايا طرابلس وسرايا عكار فهي تريد تحويلنا الى مكتومي القيد كما حصل في حمص وحماه وحلب”.

وتساءل الاحدب “لماذا لم يصدر قرار سياسي للجيش اللبناني لحماية السرايا بدل من وقوفه بعيداً”؟ وحذر الاحدب اهل طرابلس ولبنان من انهم مستهدفون، وقال “جيل وراء جيل يتم ضربه وتوريطه وزجه في السجون، بعد حرمانهم من قيودهم تحت حجة انهم احرقوا السرايا”.

ودعا الاحدب اهل طرابلس ولبنان للوعي، وطلب من كل القوى السياسية المؤمنه بلبنان “الوقوف مع اهل طرابلس ومطالبة كل المؤسسات العسكرية لحماية الشعب اللبناني الفقير والمذبوح الذي يعاني بسبب الظلم القائم” وقال “يجب ان يكون هنالك مطلباً لبنانياً موحداً لوضع حد للمهزلة التي نعيشها من رئيس مكلف متمسك بالسلطة لا يقبل التنازل ورئيس جمهورية يستعمل كل القوى لتأمين مستقبل صهره السياسي” وختم “ليتنحوا جميعهم وليتركوا المجال للشباب لاستلام وادارة البلد فلم يأتِ من المسؤولين سوى الخراب ولن يأتي غيره، يكفي حروب أجهزة ولنترك الناس تعيش”.