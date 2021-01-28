لبنان | الإمارات الأولى عربياً في مؤشر مكافحة الفساد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 31 ثانية

تصدرت الإمارات الدول العربية والشرق الأوسط بعد أن حصلت على المركز 21 عالميا بين الدول الأكثر نزاهة والأفضل في مكافحة الفساد.

ووفقا لمؤشر مدركات الفساد 2020، الصادر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية، تفوقت الإمارات على دول مثل فرنسا وأمريكا.

وحصلت الإمارات على تقييم (71 درجة) وهو نفس تقييمها في العام الماضي.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد ترتيب 180 دولة في مكافحة الفساد باستخدام مقياس من 0 إلى 100، وكلما زادت الدرجة كلما دل ذلك على تناقص أسباب الفساد وممارساته.