لبنان | صورة: استشهاد شاب متأثراً باصابته برصاصة جراء المواجهات في طرابلس ليلاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 11:26 صباحًا

استشهد الشاب عمر طيبة 30 عاما، في مستشفى النيني في طرابلس متاثرا باصابته خلال المواجهات ليلا بين المحتجين والقوى الامنية التي اطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ما ادى الى وقوع اصابات عدة منها حالات حرجة.

إصابة عمر أتت في الظهر ولامست شريان القلب وبالرغم من كل الاسعافات التي أجريت له في المستشفى الا انه فارق الحياة تاركا حسرة في قلب أهله وأصدقائه الذين اكدوا انه كان كغيره من المواطنين الذين قصدوا ساحة النور للإطلاع على ما يجري لكن قدره أن أصيب برصاصة أدت الى استشهاد.

وتشهد مدينة طرابلس دعوات عدة للمشاركة في تشييع الشاب عمر طيبة الذي سيصلى على جثمانه عقب صلاة الظهر في مدافن باب التبانة، والى الإستمرار في التظاهرات المطالبة بحقوق المواطنين ورفضاً للمنظومة السياسية الحاكمة وآلة القمع التي تُمارس عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

كما ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بدعوات للنزول إلى الشوارع في جميع المناطق اللبنانية بعد استشهاد طيبة.

وحثت منظمة العفو الدولية باريس على تعليق تصدير أسلحة لبيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتفق مع القانون الدولي، مؤكدة أن الأمن اللبناني استخدم أسلحة فرنسية الصنع لقمع محتجين سلميين.

عمر طيبة