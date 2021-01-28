لبنان | كتانة عن ليلة طرابلس: ٣٥ إصابة نُقلت إلى مستشفيات الشمال بعضها حرجة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أشار الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة إلى أنه تم معالجة عدداً من الإصابات ميدانياً بينما نٌقل آخرون إلى مستشفيات الشمال.

لفت الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة إلى أنه تم إسعاف ٨٢ إصابة ميدانياً ونقل ٣٥ إصابة أُخرى إلى مستشفيات الشمال بعضها حرجة ليلة أمس الأربعاء جرّاء مواجهات مدينة طرابلس.

وفي مداخلةٍ له عبر أثير إذاعة صوت لبنان 100,5 قال كتانة:” عمليات نقل مصابي كورونا لا تزال مستمرّة ولا نزال نواجه مشاكل أمام المستشفيات بحيث تم نقل حوالي ٥٠٠٠ مصاب بالجائحة منذ بداية الشهر”.