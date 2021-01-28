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لبنان | جيري ماهر لـ”الجديد”: المنظومة السياسية فشلت… حتى من لم يتورط بالفساد فشل في منعه

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 12:49 صباحًا

جيري ماهر

أكد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري جيري ماهر أنه “نرفض ما يحصل في طرابلس لأسباب صحية تتعلق بجائحة التي تدمر دولاً وشعوباً لكن في ذات الوقت نتفهم وجع وحاجة المواطنين” مشيراً إلى أنه “لا صحة لوجود صراع بين الشقيقين بهاء وسعد الحريري أو تصفية حسابات”.

واضاف جيري ماهر في حديث لـ”الجديد” ” الدولة غير قادرة على تأمين احتياجات المواطنين ومع ذلك ندعوهم الى البقاء في منازلهم على أن يساعد المقتدرون المحتاجين وهذا جزء نتحمله اليوم وكما يقول الشيخ بهاء الحريري واجبنا الوقوف الى جانب الناس ليس في طرابلس فقط بل في كل لبنان”، وتابع “نحن اليوم مع ما يطالب به الشعب اللبناني الذي قال كلاماً واضحاً (كلن يعني كلن)، وكل من جاء الى السلطة ولم يستطع ان يخدم اللبنانيين عليه تحمل المسؤولية، ولا اعتقد ان هنالك حل قادر على ان يقوم به الرئيس سعد الحريري ولا الرئيس ميشال عون فكل المنظومة فشلت وحتى من لم يتورط بالفساد فشل في ان يمنعه”.

وختم جيري ماهر “الشعب اللبناني الذي نزل الى الارض يعرف من البديل عن منظومة الفساد وصناديق الاقتراع ستقول كلمتها”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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