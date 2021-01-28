لبنان | إصابة رئيس فرع المعلومات في الشمال ومرافقيه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ 60 دقيقة

تم مساء اليوم استهداف سيارة رئيس فرع المعلومات في الشمال بقنبلة يدوية وإصابته ومرافقيه بجروح مختلفة.

يذكر انه أعلن الصليب الاحمر ان 35 مصابا تم نقلهم الى مستشفيات المدينة، بعضهم بحالة حرجة فيما تمت معالجة 67 ميدانيا، اما فرق جهاز الطوارئ والاغاثة فقد اعلنت انها اسعفت 93 مصابا ميدانيا ونقلت 31 جريحا الى مستشفيات المدينة.

وأوضحت المديرية العامة العامة لقوى الأمن الداخلي سابقاً أن هناك اصرار لاقتحام السراي وقد جرى رمي قنابل على العناصر ما أدى الى جرح عدد منهم ونحذر اننا سنتعامل مع المهاجمين بكل شِدّة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقاً للقانون.

وارتفعت حدة المواجهة مساء اليوم وأطلقت القوى الأمنية الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين. ورمت أيضاً القوى الأمنية قنابل يدوية لتفرقة المتظاهرين.

في سياق متصل، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المتظاهرين الإنسحاب فوراً وعدم الدخول إلى سرايا طرابلس حفاظاً على سلامتهم، لأنّنا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة.

وقالت في بيان: “بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات نطلب منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة”.